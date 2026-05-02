Filede Türkler İtalyanlara karşı

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali bugün İstanbul
'da başlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen organizasyonda iki Türk takımı, iki İtalyan ekibine karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. İlk gün VakıfBank-A Carraro Imaco (17.00), Eczacıbaşı Dynavit- Savino Del Bene (20.00) maçları oynanacak.
Şampiyonluk ve üçüncülük mücadeleleri ise yarın. Eczacıbaşı Dynavit
Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, şampiyon olarak kariyerinde bir ilki başarmayı hedeflediğini belirtirken VakıfBank
Başantrenörü Giovanni Guidetti
, "Çok zorlu bir Dörtlü Final olacak. Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız" dedi.