Giriş Tarihi: 2.05.2026

Filede Türkler İtalyanlara karşı

Filede Türkler İtalyanlara karşı
Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali bugün İstanbul'da başlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen organizasyonda iki Türk takımı, iki İtalyan ekibine karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. İlk gün VakıfBank-A Carraro Imaco (17.00), Eczacıbaşı Dynavit- Savino Del Bene (20.00) maçları oynanacak. Şampiyonluk ve üçüncülük mücadeleleri ise yarın. Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, şampiyon olarak kariyerinde bir ilki başarmayı hedeflediğini belirtirken VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Çok zorlu bir Dörtlü Final olacak. Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız" dedi.
#VAKIFBANK #ECZACIBAŞI DYNAVİT #İSTANBUL #GİOVANNİ GUİDETTİ

Filede Türkler İtalyanlara karşı
