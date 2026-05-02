Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Hentbol Süper Lig'inde şampiyon Beşiktaş!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 19:41 Son Güncelleme: 2.05.2026 19:42

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş, ligde play-off serisinin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

  • ABONE OL

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.

Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hentbol Süper Lig'inde şampiyon Beşiktaş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA