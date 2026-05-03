CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank kupasına kavuştu!

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

Sarı-siyahlı ekip, Avrupa kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun finalinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.

Müsabakayı 3-1 kazanan VakıfBank, tarihinde 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.