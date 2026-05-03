Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan VakıfBank'a tebrik!
Giriş Tarihi: 3.05.2026 23:32

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kadın voleybolu adına tarihi bir gün daha yaşadık. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'i Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde gururla izledik. Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Dörtlü Final organizasyonunda, rakibini finalde yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit'i de kutluyorum. Bu başarıyla ülkemiz, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmış oldu. Bizlere Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyor, her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OSMAN AŞKIN BAK #VAKIFBANK #CEV ZEREN GROUP ŞAMPİYONLAR LİGİ #ECZACIBAŞI DYNAVİT

