Giriş Tarihi: 3.05.2026 20:14

Madrid Açık'ta tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner!

Jannik Sinner, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nnda tek erkekler finalinde Alexander Zverev'i 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

AA
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenen İtalyan Jannik Sinner kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sinner ile dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev karşılaştı.

Sinner, 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

24 yaşındaki Sinner, üst üste 5 Masters 1000 kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Sinner, Roma Açık'ı da kazanması halinde takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını kazanan tarihteki ikinci oyuncu olacak. Bunu daha önce Novak Djokovic başarmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
