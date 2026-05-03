Şampiyon Türkiye!

Türk voleybolu başarılarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da düzenlenen 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde iki temsilcimiz VakıfBank
ve Eczacıbaşı Dynavit
, İtalyan rakiplerini yenerek finale yükseldi. İlk zaferimiz sarı-siyahlılardan geldi. VakıfBank, organizasyonun son iki sezonunu şampiyon tamamlayan Conagliano takımını 3-2 mağlup etti.
İlk iki seti geride kapatarak 2-0 geriye düşen Giovanni Guidetti
'nin ekibi, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Tijana Boskovic 34, Marina Markova da 31 sayıyla
galibiyetin mimarı oldu. Diğer müsabakada da Eczacıbaşı Dynavit geriden gelerek Scandicci'yi 3-2 yendi. İlk seti kaybeden turuncu-beyazlılar, sonrasında rakibini ezerek 2-1'i buldu. İtalyanlar eşitliği sağlasa da parkeden 3-2'lik zaferle ayrıldık. Böylece kupanın Türkiye'de kalacağı kesinleşti.
VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit bugün saat 20.00'de altın madalya için kozlarını paylaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'
Vakıfbank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, asla vazgeçmediklerini ifade etti. İtalyan hoca, "Imoco, mükemmel bir takım. Rakibimize küçük bir şans verdik ve geri aldık. İlk set iki takım da kötüydü. İkinci sette Imoco çok iyiydi. Ben oyuncularıma her zaman güveniyorum. Çok büyük oyunculara sahibim. Çok şanslı bir antrenörüm'' dedi. 53 yaşındaki deneyimli başantrenör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Finalde rakip fark etmez. Savino Del Bene de Eczacıbaşı da çok iyi takım. Biz yarınki (bugünkü) maçı bekliyoruz. Bir final, sadece önemli bir maçımız var. Asla vazgeçmedik. Maçın en can alıcı noktası bu oldu. Oyuncular bütün setlerde böyle oynadı."
'FAVORİ DEĞİLİZ AMA KAZANIRIZ'
Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli
, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi. 51 yaşındaki İtalyan hoca şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maç oynadık ve yarın da (bugün) zorlu bir maça çıkacağız. Rakiplerimiz çok güçlü. Mutluyuz ama VakıfBank maçı için hazır olmalıyız çünkü zor bir karşılaşma olacak. Aslında olasılıklardan konuşacak olursak VakıfBank favori diye düşünüyorum. Bu adil bir durum ama her şey olabilir. Şampiyonlar Ligi bu sporun zirvesi. Her adımda daha da gelişmek istiyoruz. Gelişerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanacağımıza inanıyorum."