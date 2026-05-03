VakıfBank’tan 7. CEV Şampiyonlar Ligi zaferi!

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar sıralamasında üçüncülüğü İtalyan ekibi Volley Bergamo ile paylaştı.

Dinamo Moskova 11, Uralochka 8, VakıfBank ve Volley Bergamo ise 7'şer kez mutlu sona ulaştı.

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank, 13. kupasını kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 1'er şampiyonluk olmak üzere toplam 13 kupa elde etti.

VakıfBank'ı sırasıyla Eczacıbaşı 7, Fenerbahçe 3, Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, Yeşilyurt ile Galatasaray Daikin ise 1'er kupayla takip etti.

GUIDETTI'DEN 32. KUPA

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 32 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 7 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023, 2026), 9 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026), 7 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.

ECZACIBAŞI 3. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit, organizasyon finalinde daha önce iki kez VakıfBank'a, bir defa da Çekya ekibi Ruda Hvezda'ya mağlup oldu.

BAKAN BAK SAHA KENARINDAN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit finalini saha kenarından izledi.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile birlikte takip etti.

Ayrıca karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yan yana izledi.

AYÇA AYKAÇ ALTINTAŞ SON MAÇINDA

VakıfBank'ın tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, sarı-siyahlı formayla son maçına çıktı.

2009'da altyapıya transfer olan 30 yaşındaki voleybolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana VakıfBank formasını giyiyordu.

Ayça, kendisinin 5. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sarı-siyahlı takımdaki kariyerini noktaladı.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank ayrıca 500 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'e ise 250 bin avro para ödülü verildi.

