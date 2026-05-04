Avrupa fatihi VakıfBank!

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyonluk kupasına ulaştı. Boskovic'in 33 sayı ile damgasını vurduğu karşılaşmada ilk seti sarı-siyahlılar 25-20 önde kapattı. Markova'nın da katkısıyla ikinci sette etkisini sürdüren VakıfBank, 25-21 kazanıp skoru da 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette Eczacıbaşı oyunu tutmayı başarıp Stysiak ve Jack-Kısal ile direndi ve 25-21 kazanarak setleri 2-1'e getirdi. Dördüncü sette VakıfBank toparlanırken Eczacıbaşı savunmasını basit hatalara zorladı. 25-18 ile bu seti alan sarı-siyahlılar 3-1 kazanarak tarihindeki 7. şampiyonluğa ulaştı.

KUPA CANAVARI GUİDETTİ

VAKIFBANK Başantrenörü Giovanni Guidetti, VakıfBank ile toplamda 32. kupasını kazandı. Turnuvanın en iyi antrenörü de seçilen İtalyan çalıştırıcının 7 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Kupası ve 9 Sultanlar Ligi gibi aşılması güç başarıları bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, VakıfBank'ı tebrik etti. Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan sarı-siyahlı ekip için mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, ''CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı'nı ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum'' dedi.

SONUNDA SONUNDA!



YARI finalde 34 sayı atan, finalde Eczacıbaşı karşısında 33 sayı kaydeden Boskovic, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı. Sırp sporcu, böylece hem kulüp hem de milli takımda tüm kupaları toplarken kariyerinde sadece olimpiyat madalyası eksik kaldı. 29 yaşındaki pasör çaprazı duygularını ise "Sonunda, sonunda" diyerek anlattı… Boskovic, turnuvanın en iyi pasör çaprazı da seçilmeyi başardı.

VOLEYBOLDA MARKAYIZ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gurur duyulacak bir gece yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin bir marka olduğunu belirten Bakan Bak, "İki takımımızı da tebrik ediyoruz. Bayan voleybolunda dünya markasıyız. Güzel ve çekişmeli bir maçtı. Türk sporunun bu yükselişi bizi gururlandırıyor. Avrupa'nın en iyi ligiyiz. Güzel şeyler oluyor voleybolda. Yatırım yapan herkese teşekkürler. İki İtalyan takımını yenerek iki Türk takımının final oynaması çok büyük bir olay" dedi.

BUNDAN GÜZEL NE OLABİLİR!

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun her organizasyonu başarı ile yaptığının altını çizdi. İki takımı da tebrik edip "Bundan güzel ne olabilir" diyen Üstündağ, "Emeği geçen herkese teşekkürler. Türkiye en mükemmelini yapan bir ülke. Bu dörtlü finali de başarı ile düzenledik. Büyük bir avantaj elde ettik. Bu iki takım Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda olacak. Düşünün İtalyan takımı olmayacak" ifadelerini kullandı.