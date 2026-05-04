Tur 2026’da zafer Sebastian Berwick’in

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Caja Rural- Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick birinci oldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyı- larından geçen TUR 2026,
Ankara etabıyla sona erdi. Turun 6. ve kraliçe etabında liderliği ele geçiren Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasmanda birinciliği kazandı. 26 yaşındaki bisikletçi, turkuaz mayonun da sahibi oldu.
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerçekleştirilen finişin ardından ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti. Yılmaz, "Tüm sporcuları tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir hadise oldu. Bu tur 27 yıl aradan sonra Ankara'da gerçekleşti. Milletin evine çok yakıştı"
dedi.