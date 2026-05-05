Cansu Özbay: Türk kadını her zaman en yukarıda olmayı hak ediyor!

'VAKIFBANK RUHU DİYE BİR GERÇEK VAR'

VakıfBank'ın bambaşka bir takım olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki pasör, "VakıfBank bambaşka bir yer. Aslında içeri girdiğinizde anlıyorsunuz. VakıfBank'ın bambaşka bir hikayesi var. Ben önceden burada oynamadığım zamanda da izlediğimde bu geri dönüşlere şahit oluyordum. VakıfBank ruhu diye bir gerçek var. O yüzden bu geri dönüşler oluyor. Bunu da Giovanni ve ekibinin yaptığını düşünüyorum. Ayrıca gelen oyuncular tabii bambaşka karakterler. Bu da çok önemli. Bu yıl da biz bunu tekrardan gösterdik, tekrardan sahaya koyduk" ifadelerinde bulundu.

Türk kadınının gücünü zirveye taşıdıklarına değinen Cansu Özbay, "Türk kadınının gücünü en yukarılara taşıdığımızı düşünüyorum. Özellikle de milli takımda neler başardığımızla beraber. Türk kadını her zaman en yukarıda olmayı hak ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

