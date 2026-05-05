Hem gururlandık hem ağladık!

VODAFONE Sultanlar Ligi'nde 15. kez mutlu sona ulaşan, Türkiye Kupası'nı 10. kez kaldıran ve başarılı sezonu Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu lie taçlandıran VakıfBank'ın basınla buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Kulüp tarihinin 7. CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kızlar, hiçu nutamayacakları bir sezon geçirdiklerini söylerken Derya Cebeci, Ayça Altıntaş, Sıla Çalışkan ve Chiaka Ogbogu'nun takıma veda edecek olması nedeniyle de gözyaşlarını tutamadılar.

Kariyerinde tek eksik parça olan CEV Şampiyonlar Lig'ni VakıfBank'la kazanan Tijana Boskovic ise SABAH Spor'a verdiği özel demeçte, "Yarı finali nasıl kazandığımızı kafamda oturtmaya çalışıyorum, çünkü bu şimdiye kadar oynadığım en çılgın maçlardan biriydi. Eski takımım Eczacıbaşı'na karşı oynamak kolayo lmadı. Rakibin kim olduğunu düşünmemeye çalıştım" dedi.

Bu arada VakıfBank Genel Müdürü ve sarı-siyahlı kulübün başkanı Osman Arslan, büyük emek verdiklerini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluğumuzdan dolayı bizleri tebrik etme nezaketinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimize, spor kulüplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Dörtlü Final'lerde yer alan tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum."