Formula 1 İstanbul’a daha erken gelebilir

Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının gerçekleştirilememesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini açıkladı. Ortadoğu'daki güvenlik durumuna da değinen FIA Başkanı, "Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında biter, normale döneriz. Allah korusun, ekim veya kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyeceğiz çünkü güvenlik her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı. İstanbul Park, 2027 yılından itibaren en az beş yıllığına Formula 1 takvimine dahil edilmişti.