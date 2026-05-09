Her ayrılığımız vicdan azabı!

Kariyerine birçok ilki sığdırmış bir kadın Necla Güngör Kıragası… Süper Lig'de görev yapan ilk kadın antrenör, Türkiye'nin ilk kadın milli teknik direktörü ve bu görevde 50 maç barajını geride bırakan ilk isim olması akla ilk gelenleri. Bugün anne Necla Güngör Kıragası'nı ve 10 yaşındaki oğlu Ali'yi konuk ediyoruz. Bu kez az futbol, bolca anneliği konuştuk.

Anne kelimesi sizin için ne ifade ediyor?

Annem söz konusuysa müthiş bir güven ortamı. Kendim anne olduktan sonra da ömür boyu vicdan azabı. Ona yetemeyeceğim mi, eksik mi kalıyorum hissi..

'Çocuk da yaparım, kariyer de' derken en çok zorlandığınız şeyler neler oldu?

Biz kadınların işi o kadar zor ki. Güzel bir kariyer inşa etmeye çalışıyorsunuz ama doğanız gereği anne de olmak istiyorsunuz -ki olmak istemeyenlere de büyük saygım var- olduktan sonra hem kariyer hem çocuk, toplumsal normların bize direttiği bazı kurallar ve kadının görevi gibi addedilen bazı şeyleri de devam ettirebilmek çok büyük bir yorgunluk. Annelik tarafına gelince öğrendiğiniz, keşfettiğiniz, dünyaya getirdiğiniz o canlının iyi bir birey olması için mücadeleye girdiğiniz anlar çok keyifli. Ama enerjinizden feda ediyorsunuz. Kariyerinizde daha hızlı gideceğiniz yerlerde bir duraklıyorsunuz. Kendi açımdan şanslıyım. Çünkü annem ve babam hayatta. Ali doğduktan sonra 2.5 aylıkken onu bırakıp kampa gitmek durumunda kaldım.

Sonraki süreçte Ali sürekli benimle kamplardaydı. Anneanne ve dedenin yanında çok anlayışlı, muhteşem bir babamız var. Birlikte kolektif bir şekilde çocuğu büyütüyoruz.



TÜM 'HAYIR'LARIM ONUN HAYRI İÇİN



Eminim size de anneniz "Anne olduğunda anlarsın" demiştir… Anne olduğunuzda neyi anladınız?

Her hayırın aslında benim hayrım için olduğunu anladım. Ben de şimdi Ali'ye yapmaması gereken ya da onun için iyi olmayacak şeyler için 'hayır' dediğimde Ali'nin hayrı için söylediğimi çok iyi biliyorum. Ama küçükken annem 'hayır' dediğinde hiç anlamıyordum şimdi onu anladım.

Annenizden aldığınız en önemli annelik dersi neydi?

Her şeyi tekrarlayan bir kadın olduğum için Ali benden bıktı (gülerek) ama annemin her zaman söylediği şey şudur; "Hiç kimseye minnetli olmayacaksınız." Ben de Ali'ye şimdi o öğütleri veriyorum; "Hiç kimseye minnetli olmayacaksın. Kimseden çok zorda kalmadıkça bir şey istemeyeceksin." Annemiz de bizi böyle öğütledi. Annemin belki cebinde para yoktu, 5 liralık bir yere gideceksek 10 lira verirdi 'sen arkadaşlarına al ama kimseden bir şey alma' derdi. Ben de aynısını oğluma yapmaya çalıyorum. "Ben yanındayım, ben olduğum sürece kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğren" diye öğüdüm var.



MUTLAKA ANNE OLUN



Geleceğin annelerine mesajınız ne olur?

Kızlarıma her zaman söylediğim şey; korkmayacaklar. Anne olmak istiyorlarsa hiçbir şey engel değil. Kariyeriniz ne olursa olsun çocuğun enerjisi hayata başka açıdan bakmanızı sağlıyor. Ali doğduktan sonra takımla olan iletişimimin çok değiştiğine inanıyorum. Konulara yaklaşımım da değişti. İşimi ve kızları çok daha fazla sahiplenmeye başladım. Çocuğuma ne yapıyorsam aynısını onlar da yaşasınlar, görsünler istiyorum.



DÜNYA KUPASI BÜYÜK İMZA



Bundan sonrası için planınız nedir?

Başarı geldikçe insan devam etmek istiyor. Milli Takım'la öyle bir bağım var ki bırakmak istemiyorum. Çok büyük bir emek var. Sadece benim değil oyuncularımın da. Bir sinerji yakaladık. Bir majör turnuvaya gitmeden de bırakmak istemem.

Erkeklerden sonra kadınlar olarak da Dünya Kupası'na gideceğiz o zaman?

İnşallah. Bir imza atmak istiyorum. Dünya Kupası'na gitmek büyük bir imzadır ve her hocanın hayalidir.



GÜZEL SOFRA HAZIRLAR



İnsanın annesinin milli takımın hocası olması nasıl bir duygu Ali?

Hem iyi hem kötü. Ünlü olması iyi ama kamplara gittiği için onu özlüyorum. Arkadaşlarıma annem teknik direktör dediğimde 'ooo' yapıyorlar.

Önemli maçlar öncesi ona nasıl destek oluyorsun. Totemleriniz var mı?

Yok. (Necla hoca lafa giriyor) Dedenle dua ediyorsun ya onu söylesene. Oğlum son okul gezisine gittiğinde bana kolye aldı. O kolyeyi hiç çıkarmıyorum. Çünkü oğlumun bana aldığı ilk hediye ve uğur olarak da düşünüyorum.

Futbolla aran nasıl?

Defansta oynuyorum. Bazen kaleye geçiyorum. Annem kamplara gittiği için futbolu çok sevmiyorum.

Annen bir erkek takımını çalıştırsa hangisi olsun isterdin?

Çok kampa gitmeyen bir takımı çalıştırabilir. Benim için önemli olan o.

En güzel hangi yemeği yapar?

Tostu iyi yapar. Yemek yapamıyor ama annem çok güzel sofra hazırlıyor.



TOP ATMAYIN BEBEK VAR!



9 aylık süreç sekte vurmuyor mu?

Vurmadı inanın. Benim doktorum en son şunu söyledi, "Uçakta doğuracaksın, artık lütfen gel." Ben futbol köyüne de gittim, seçmelere de gittim, kampa gittim, resmi maça çıktım. Herkes inanılmaz telaşlandı. Bayağı da hamileydim 26 kilo almış bir anne olarak. Kocaman bir karınla sahaya da çıktım. Eğitime gidince de hocalardan rica ediyordum "Karnıma doğru top atmayın bebek var" diye. İnanılmaz anılarım oldu. Bütün işlerimi de kendim yaptım.



HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTSİN



Ali'ye dair en büyük hayaliniz nedir?

Hayallerinin peşinden gitmeyi seven bir çocuk. Çok hayal kuruyor, ben de öyle biriyimdir. Çok sağlıklı olsun. Sağlıklı bir şekilde hayallerinin peşinden gideceği imkânları ben ona sunayım. Her işin iyisini yapmaya çalışacak, beni gücendirmeyecek, topluma faydalı olacak bir çocuk olacağını düşünüyorum. Sağlıkla büyüsün ve kendi istediği mesleği yapsın. Bunu çok istiyorum.



O OYUNU OYNAMA



Bu çağ, felaket olayları sizi korkutmuyor mu?

Ödüm kopuyor. Dünyada çok büyük bir değişim süreci var. Sürekli 'Aman ha oraya gitme, o oyunu oynama' dediğim için Ali de bu durumdan çok bedbaht. Dipdibe olmaya çalışıyorum. Güvenli bir ortamda okusun istiyorsunuz, güvenli ortamdan çıkınca bir spor, bir sanat etkinliği yapsın istiyorsunuz. Biz çözümü böyle bulduk.



ARKAMDA DAĞ GİBİ



Maç günü veya kamp sırasında "Anne özledim" ya da "hastayım" dediğinde ne hissediyorsunuz?

Ali 10 yaşına geldi, 10 senedir kampa gidiyorum ama her ayrılışımız vicdan azabı. Zaman zaman hasta da bırakıyorum fakat şundan çok eminim; annem, babam, eşim var çok iyi bakacaklar. Ama o an yanında olamamak içten içe sizi bitiriyor.

Ali'nin tribünde sizi izlediği bir maçın heyecanı diğerlerinden farklı mı?

Ali her maçıma geliyor sağ olsun. Benim çok büyük bir uğurum. O gelince kendimi daha rahat hissediyorum ama şunu da biliyorum ki Ali benden daha stresli. Bununla başa çıkmak için de başka şeylerle ilgileniyor, maçı izlemiyor. Ali ve ailem olduğu zaman çok mutlu ve rahat oluyorum. Üzüntümüzü de sevincimizi de birlikte yaşıyoruz. Onun orada olması arkamda dağ gibi oğlum var hissini uyandırıyor.