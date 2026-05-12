Giriş Tarihi: 12.05.2026 19:45

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Simay Kurt'u renklerine bağladı!

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Simay Kurt ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, libero bölgesinde oynayacan Simay Kurt'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Simay Kurt'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel voleybol kariyerine Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ta başlayan 25 yaşındaki oyuncu PTT Spor, Sarıyer Belediyespor ve Aras Kargo formalarını giydi.

Öte yandan Beşiktaş, tecrübeli libero Buse Kayacan Sonsırma ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını da duyurdu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
