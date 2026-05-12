Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.05.2026 21:52

Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosunu duyurdu.

AA
Filenin Sultanları’nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!
  • ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu ilan edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

Ankara Spor Salonu, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde kadın takımların 17-21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan VNL'de 1. etabı 3-8 Haziran'da Brezilya'da (Brasilia) 3. etabı ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da (Kansai) oynayacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

A MİLLİ TAKIM'IN KADROSU

VNL'de mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular: Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU #CANSU ÖZBAY #HANDE BALADIN #MELİSSA VARGAS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA