İyilik için koştular

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run'ın 13'üncüsü Red Bull ve Paralimpik milli sporcuların da yer aldığı 6 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz pazar günü Kuruçeşme
-Arnavutköy
sahil şeridi ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılan fiziksel koşularda en uzun mesafeyi kadınlar kategorisinde Nuray Bulut Göktepe, erkekler kategorisinde ise Canpolat Akbay kazandı. Akbay aynı zamanda, Wings For Life World Run'ı global olarak 17. sırada noktaladı. Dünya çapında toplam 9.2 milyon Euro bağış toplandı.