Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan altın madalya kazandı!

2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.

MAHMUT BOZTEKE ALTIN MADALYA KAZANDI

K44 erkekler 63 kiloda paralimpik şampiyonu Mahmut Bozteke, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Hakan Keskin'i yendi. Yarı finalde Gürcistan'dan Sandro Megrelishvili'yi rahat geçen Mahmut, finalde İsrail'den Adnan Milad ile karşılaştı. İsrailli rakibini Adnan Milad karşısında ilk devreyi 32-26 kazandı. İkinci devreyi 28-13 ile gecen Mahmut, maçı ise 2-0 kazanarak altın madalya kazandı.

Mahmut Bozteke, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarında 5'inci altın madalyasını elde etti. Mahmut'un ayrıca Avrupa'da 2 gümüş, 1 bronz madalyası da bulunuyor.