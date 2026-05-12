Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat Avrupa şampiyonu!

Almanya Münih'teki BMW Park'ta devam eden şampiyonada sabah seansında tatamiye çıkan Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda mücadele etti.

Organizasyonun bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, Azerbaycan'dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalyan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi. Kavurat finalde, Bulgar Karabebela'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

ENES KAPLAN BRONZ MADALYADA KALDI

Erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Enes Kaplan ise kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronz alarak elde etti. Avrupa şampiyonasının ikinci gününde sabah seansında elemelerde Arnavut Tedi Likometi'yi, son 16 turunda ise Slovenya'lı Domen Molj'u, çeyrek finalde Romanya'da Scutaru Tristan'ı eleyen Enes, yarı finalde Belaruslu Georgii Gurtsiev ile karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen 22 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya aldı. Bronz madalya kazanan Enes, büyükler kategorisindeki ilk Avrupa madalyası oldu.

BAHRİ TANRIKULU: "MERVE İLE GURUR DUYUYORUZ"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Gerçekten Merve'yle gurur duyuyoruz. Bir altın madalya bir sporcuya ancak bu kadar yakışır. Biliyorsunuz geçen yıl dünya şampiyonu olmuştu ve bu unvanla buraya geldi. Olimpiyat şampiyonluğu da Merve'ye yakışacak. Bir kez değil tam 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oluyor. Tüm rakiplerinin dikkati onun üzerindeydi ama o azimle çalıştı ve tekrar Avrupa şampiyonu oldu. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Toplam da 3'üncü altın madalyamız oldu. Almanya'da 3'üncü kez İstiklal Marşımız okunacak. Bunun mutluluğunu gururunu yaşıyoruz" dedi.

MERVE DİNÇEL KAVURAT: "EKSİK KALAN TEK MADALYA OLİMPİYAT"

Avrupa şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle çok mutluyum. Şampiyon olmaya çok alıştım. Geçen yıl da dünya şampiyonu olmuştum. O şampiyonluktan sadece 2 hafta sonra Avrupa şampiyonu olmak için antrenmanlara başlamıştım. Çok mutluyum. Eksik kalan tek madalya olimpiyat. İnşallah Los Angeles'ta 2028'de o madalyayı da tamamlayacağım" ifadelerinde bulundu.

