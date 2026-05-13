Beymen Club’dan Eczacıbaşı Dynavit’e tebrik mesajı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni Avrupa ikincisi olarak tamamlayarak 2027 Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Takımın stil sponsorluğunu üstlenen Beymen Club, başarılı geçen sezonun ardından turuncu-beyazlı ekibi kutlayan bir mesaj yayımladı.

"Stilin Sahaya Yansır" mottosuyla takımın destekçisi olan Beymen Club, yaptığı açıklamada, Eczacıbaşı Dynavit'in Türk voleyboluna kattığı değere ve uluslararası arenadaki temsiline vurgu yaptı.

Takımın sezon boyunca sergilediği mücadele gücünden ve istikrarlı performansından duyulan mutluluk belirtilerek tüm oyuncular ve teknik ekip tebrik edildi.

Eczacıbaşı Dynavit, çekişmeli maçlara sahne olan sezonda mücadele ettiği üç kulvarda da önemli başarılara imza attı. Takım, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa ikinciliği elde ederken, AXA Sigorta Kupa Voley'i ikinci, Vodafone Sultanlar Ligi'ni ise üçüncü sırada tamamladı.

Kulübün 60. kuruluş yılına denk gelen 2027'de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek olması da Eczacıbaşı Dynavit'in elde ettiği başarıyı özel hale getirdi.

Turuncu-beyazlı ekibin Avrupa arenasındaki başarılı performansı bireysel ödüllere de yansıdı. CEV tarafından belirlenen Şampiyonlar Ligi "Rüya Takımı"nda Eczacıbaşı Dynavit'ten üç oyuncu yer aldı.

Takım oyuncularından Simge Aköz "En İyi Libero", Sinead Jack-Kısal "En İyi Birinci Orta Oyuncu", Ebrar Karakurt ise "En İyi Smaçör" ünvanıyla Avrupa'nın en iyileri arasında gösterildi.

Eczacıbaşı Dynavit'in saha dışındaki stil yolculuğuna eşlik eden Beymen Club, oyuncuların özel günler ve seyahatlerdeki giyim stillerini destekleyerek sporun dinamizmini modern şehir stiliyle bir araya getiriyor.

Uzun soluklu bu işbirliği, takımın sahadaki kararlılığı, enerjisi ve sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla uyumlu şekilde devam ediyor.