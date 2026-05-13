Haber turu

Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlıyor

TFF, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre, Süper Lig 14 Ağustos 2026'da başlayacak. İlk yarı 21 Aralık 2026'da 16. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15 Ocak 2027'de 17. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Trendyol 1. Lig 7 Ağustos haftasında start alırken, 2. ve 3. Lig'de yeni sezonun perdesi 5-6 Eylül 2026'da açılacak. Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.



Merve Dinçel Kavurat Avrupa şampiyonu

AVRUPA Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Tekvando Milli Takımı'mızda Merve Dinçel Kavurat altın madalyanın sahibi oldu. Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta devam eden şampiyonada sabah seansında tatamiye çıkan Kavurat, kadınlar 53 kiloda mücadele etti. Organizasyonun bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, Azerbaycan'dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalyan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi. Kavurat finalde, Bulgar Karabebela'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan Erkekler 58 kiloda tatamiye çıkan Enes Kaplan ise kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronz alarak elde etti.



'Irkçılıkla mücadele etmemiz gerekiyor'

ESKI Fransız milli futbolcu Lilian Thuram, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "World Decolonization Forum"da spor dünyasında yaşanan ırkçılıkla ilgili konuştu. 54 yaşındaki efsane şu ifadeleri kullandı: ''Aslında 9 yaşında siyahi olduğumu öğrendim. Beni bu konuda sportif açıdan eğiten kişi Muhammed Ali oldu. Bir kaleciye maç sırasında muzlar atılmıştı. Çocukken bu konu beni televizyonda izlerken çok yaralamıştı. Maçta bazı insanlar bana maymun hareketleri yapıyordu. Herkesin mücadele etmesi gerekiyor, değişimi ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz.''

SEMİH KARA



Çeşme'de denizin sesi adımların ritmine karıştı

4. SALOMON Çeşme Yarı Maratonu 43 ülkeden 3 bin 450 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!" sloganıyla gerçekleştirilen yarışta renkli görüntüler oluştu. Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu "Bu yıl katılımı ikiye katladık. 3 bin 450 sporcu geldi ama onlarla birlikte Çeşme'ye yaklaşık 10 bin kişi geldi. Koşu ile spor turizmine ve Türk sporuna sağlanan katkılar yadsınamaz" diye konuştu. Yarışlarda kategori birincileri şöyle oluştu: 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu Erkekler: Üzeyir Söylemez 1:11:52.81, Kadınlar: Özlem Özgün 1:32:22.06, Çeşme 10K Yol Koşusu Erkekler: Muhammed Kül 0:31:57.84, Kadınlar: Anna Kantarmış 0:40:45.52, 5K Gün Batımı Koşusu Erkekler: Emir Salih Karakuzu 0:19:47.36, Kadınlar: Ravza Aktan 0:23:12.67.