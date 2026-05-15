Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Aras Kargo'da Diaris Perez ve Simay Kurt ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 15.05.2026 19:21

Aras Kargo'da Diaris Perez ve Simay Kurt ile yollar ayrıldı!

Aras Kargo, Diaris Perez ve Simay Kurt ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
Aras Kargo’da Diaris Perez ve Simay Kurt ile yollar ayrıldı!
  • ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da Diaris Perez ve Simay Kurt ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Diaris Perez. İzmir'i 17 senenin ardından Sultanlar Ligi'nde temsil ettiğimiz sezonda ve sonrasında Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazandığımız tarihi sezonda ailemizin bir parçası olan Diaris'e emekleri için teşekkür ediyoruz. Diaris'e kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'na transfer olan Simay Kurt'a da katkıları için teşekkür edilerek kariyerinde başarı dilendi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ARAS KARGO #SULTANLAR LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aras Kargo'da Diaris Perez ve Simay Kurt ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA