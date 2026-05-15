Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Barselona ayağında yarışacak
Giriş Tarihi: 15.05.2026 09:51

Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Barselona ayağında yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Katalonya Grand Prix'sinde piste çıkacak.

AA
Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası’nın Barselona ayağında yarışacak
  • ABONE OL

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'nın Barselona kentindeki Katalonya Pisti'nde düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nın altıncı ayağında mücadele edecek.

ELF Marc VDS Takımı adına yarışan genç sporcu, geçen hafta Fransa Grand Prix'sinde 21. sıradan başladığı mücadeleyi 13. sırada tamamlayarak puan almayı başarmıştı.

Deniz Öncü, Katalonya Grand Prix'sinde de performansını sürdürerek üst sıralar için mücadele edecek.

Katalonya Grand Prix'sinde Deniz Öncü, 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.40'ta sıralama seansında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek. Ana yarış ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 13.15'te başlayacak.

#BARSELONA #İSPANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Barselona ayağında yarışacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA