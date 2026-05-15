Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü, Çekya’da yarışacak

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında (WSBK) sezonun beşinci etabı, hafta sonu Autodrom Most Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle yarın TSİ 15.00'te hafta sonunun ilk yarışına çıkacak. Sofuoğlu, 17 Mayıs Pazar günü ise TSİ 12.10'da superpole yarışında, ardından da TSİ 16.30'da da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

CAN ÖNCÜ DE ÇEKYA'DA YARIŞACAK

Milli motosikletçi Can Öncü de hafta sonu Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayağında Autodrom Most Pisti'nde gaza basacak.

Pata Yamaha Ten Kate takımı ile yarışan Can Öncü de hafta sonunun ilk yarışına yarın TSİ 13.30'da, ikinci ana yarışına ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te start yapacak.