FIFA'dan 3 kulübe birden transfer yasağı geldi

FIFA, 3 Türk kulübüne transfer yasağı getirdi. Dünya futbolunun patronunun açıklamasına göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'ya 3'er, Ankaragücü'ne de 2 dönem transfer yasağı verildi. FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.



1. Lig play-off'ta rövanş günü: Çorum-Bodrum

Trendyol 1. Lig Play- Off yarı finalinin ikinci ayağında Arca Çorum FK ile Sipay Bodrum FK bugün karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. İlk karşılaşmayı Bodrum kulübü, kendi sahasında 1-0 kazanmıştı. Yeşil-beyazlılar, galibiyet ya da berabere kalma durumunda turu geçen taraf olacak. Çorum ise 2 veya daha farklı skorla kazanırsa finale yükselecek. Yarı finali geçen takım, 24 Mayıs Pazar günü Konya'da ligin üçüncüsü Esenler Erokspor ile Süper Lig vizesi için sahaya çıkacak.

Padel için güç birliği

QNB Türkiye, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında "Türkiye Tenis Federasyonu & QNB Padel Ana Sponsorluğu" lansmanı, dün QNB Türkiye Kristal Kule'de gerçekleştirildi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, "Federasyon olarak, sporun gelişimini yalnızca organizasyon sayısıyla değil; sürdürülebilir iş birlikleri, güçlü altyapı yatırımları ve uzun vadeli vizyonlarla değerlendirmeyi önemsiyoruz" dedi.

İlk konsept mağaza açıldı

TÜRKIYE Basketbol Federasyonu ile PUMA, 7 yıllık iş birliğini yeni bir projeyle genişletti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde açılan basketbol odaklı konsept mağaza, markanın dünya çapında bir federasyonla hayata geçirdiği ilk basketbol mağazası olma özelliği taşıyor. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Taner Seyis'in katıldığı törende Türkoğlu, "Basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil; yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz" dedi.

TURGUT DOĞAN