Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, dünya barışı için çalıştıklarını söyledi: Etnospor büyük fırsat!

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs arasında düzenlenecek 8. Etnospor Kültür Festivali için dün basın lansmanı düzenlendi. Açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyadaki bütün çocukların, aileleriyle mutlu olduğu bir tablo hayal ediyorum. Oynamanın, her çocuğun hakkı olduğunu savunuyoruz. Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. O çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dua edelim" diye konuştu. Etkinliklerle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Dünya Etnospor Birliği olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi, bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada birliğimizin küresel bir hareket ve ortak bir miras kaygısına dönüştüğünü görüyoruz.

30 farklı ülkeden 52 üyemizle kıtalararası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Bizi birbirimize yakınlaştıran her imkânı insanlık adına bir fırsat olarak görüyoruz. Ve dünyanın da barış için buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz."



SPOR VE SANAT BİR ARADA!

8. Etnospor Kültür Festivali, 21-24 Mayıs arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Katılım ve tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Geleneksek oyunlar, spor, sanat, lezzet ve eğlence dolu bu festivali 2 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Okçuluktan mangalaya geleneksel sporların yer aldığı etkinlikte konserlerle büyük coşku da yaşanacak.