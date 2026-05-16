Zeren Spor’da Stevan Ljubicic ile yollar ayrıldı!

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor, başantrenör Stevan Ljubicic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Zeren Spor'da başantrenör olarak görev yapan Stevan Ljubicic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev aldığı iki sezon boyunca takımımızın hedefleri doğrultusunda gösterdiği özverili çalışmalar ve kulübümüze kattığı değerler için kendisine teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

