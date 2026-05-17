CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Sir Sicoma Monini Perugia!
Giriş Tarihi: 17.05.2026 23:33

İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2'nci şampiyonluğuna ulaştı.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi finalinde Sir Sicoma Monini Perugia, Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2025-26 sezonu şampiyonu, geçen yıl kupayı müzesine götüren İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini Perugia ile peş peşe finale yükselen Polonya'nın Aluron CMC Warta Zawiercie takımı arasındaki maçla belli oldu.

Turnuvada 2017 ve 2025'ten sonra 3'üncü finaline çıkan Perugia, seyircisi önünde oynadığı mücadeleyi 3 sette kazanarak üst üste 2'nci şampiyonluğunu elde etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ

