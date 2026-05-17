Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası sona erdi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin golf ve spor turizminde önemli bir ilerleme kaydettiğini aktardı.

Organizasyonda çok güzel bir ambiyans olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Özellikle minik çocuklarımızın heyecanı kıymetli, ailelerin desteği çok önemli. Türk golfü için, golfün tabana yayılması için çok önemli bir organizasyon. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu himayelerine aldı. İlk defa yapıldı. 400'e yakın sporcu geldi. Gençlerimizin de heyecanı ve coşkusu vardı. Türk sporunda güzel şeyler oluyor. Türkiye Golf Federasyonunu tebrik ediyoruz. Özellikle Türkiye golf ve spor turizminde önemli yerlere ilerliyor. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Her şey bu ülkenin güzel çocukları ve gençleri için. İyi ki bizim ve bu milletin çocuklarısınız. Ülkemizi seviyoruz. En büyük Türkiye." ifadelerini kullandı.