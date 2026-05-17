Etnospor olimpiyat seviyesinde olacak

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Spor Masası programına konuk oldu. Geleneksel sporların ihyasına 2010'ların başında giriştiklerini belirten Erdoğan, "Modernitenin bütün hışmına rağmen insanlar geleneksele özlem duyuyorlar. 2019'da Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu. 2019'dan bu yana en hızlı büyüyen federasyon, 500'den fazla kulüp, 20 binden fazla müsabık sporcuya ulaşıldı. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce etkinlik, turnuva yapıldı" dedi. Erdoğan şunları söyledi: "Şimdi bir sonraki hedefi büyüttük. Artık geleneksel sporların olimpiyatı diye tanımlanacak bir Etnosporlar 2027 etkinliği için çalışıyoruz. Bu işin taçlandığı yer olacak. Birçok Afrika ülkesinde, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Asya'da konuştuğumuz insanlar ülkelerin spor bakanları ve yöneticileri, geleneksel sporlarla ilgili verdiğimiz mesajı çok beğeniyorlar. İnşallah Astana'da 2024'te ulaştığı seviye, 2027 Etnosporlar'la çok daha yüksek bir noktaya gelecek."

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARI HATIRLATIYORUZ

"Dünyada çok çalkantılı, karanlık zamanları yaşıyoruz. Bölgemiz ve etrafımızda zulümlerin ve savaşların olduğu bir dönemdeyiz. Geleneksel sporların ihyası, canlanması üzerinden sanki dünyanın sadece huzur isteyen, barış isteyen milletleri için bir soluk olacak gibi hissediyorum. Gazze'de ailesiyle mutlu ve huzurlu bir şekilde oynayamayan çocukları da Etnospor Kültür Festivali'ne gelen herkese hatırlatıyoruz."

TÜRKİYE, DÜNYADA ARTIK SÖZ SAHİBİ

"Türkiye'nin geldiği güç noktası bizim her alandaki işlerde dünyanın en iyisi olma iddiasıyla yapma zorunluluğunu dayatıyor. Cumhurbaşkanımızın dünya çapındaki dirayetli duruşu, millete de öz güven getirdi. Tarihte iyi olduğumuz bir şeyde modern çağın şartlarında da iyiyiz. Tarihte en iyi yayları bizim ecdadımız yapmış. İnşallah gelecekte de en iyi çipleri, dronları, robotları da biz yapacağız."

F.BAHÇE'YE HUZUR LAZIM

Fenerbahçe'nin durumunu da değerlendiren Bilal Erdoğan, "Çok iyi puan topluyoruz, ikinci sıraya geliyoruz, kıl payı şampiyonluğu kaybediyoruz. Sonuçta futbolcu bir maçtaki moral durumuyla şampiyonluğu kaybetmiş oluyor. Bir maç bile şampiyonluğu etkiliyor. Futbolcunun moralini etkileyen etkenlerin ortadan kaldırılması lazım. Futbolcunun sahada moralli oynaması gerekiyor. Fenerbahçe'de taraftar gergin, yönetim gergin, futbolcu gergin. Bundan etkileniyoruz. Başarı gelmesi için kulüpte huzur olması lazım" yorumunu yaptı.