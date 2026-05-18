İlkin Aydın: Milli formayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, ay-yıldızlı takımın seviyesinden memnun olduğunu aktardı.

Takımla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Santarelli, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Benim için 'Filenin Sultanları'yla birlikte dördüncü yaz. Teknik ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sezona benden önce başladılar. Kendi kulübümün takvimi dolayısıyla aralarına geç katılabildim. Geldiğimde takımın seviyesinin çok iyi olduğunu gördüm. Bu takımla ve aramızdaki genç oyuncularla birlikte çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan başantrenör, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Diliyorum ki yaz boyunca da iyi işler çıkartabiliriz. İtalya'daki turnuva ile başlayacağız. İtalya'da seviye gerçekten çok yüksek olacak, bunun farkındayız. Güçlü takımlarla oynayacağız. Günbegün hem oyun tempomuzu hem de seviyemizi artırarak çok güzel bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz. Yazın ikinci bölümünde ise Milletler Ligi finalleri ve Avrupa Şampiyonası var. Aslında yazın sonunu düşünmek, konuşmak doğru olmaz. Oyunumuzu ve seviyemizi günbegün artırarak hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki başarmak istediğimiz çok şey var. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzun farkındayız. Dünyadaki ve Avrupa'daki takımların seviyesinin farkındayız. Onlarla mücadele etmek için var gücümüzle çalışacağız ve savaşacağız. Diliyoruz ki hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yaz olacak."