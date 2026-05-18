Ölümle burun buruna

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Katalonya Grand Prix'sinde yürekler ağza geldi. Yarışta Gresini Racing pilotu Alex Marquez, 12. turda tehlikeli bir kazaya karıştı. Red Bull KTM Factory adına yarışan Pedro Acosta, teknik arıza sonucu yavaşlayınca İspanyol motosikletçi Marquez, çarparak takla attı. Kırmızı bayrakla yarış bir süre durduruldu.

Marquez'in hayati tehlikesinin olmadığı ve ameliyat edildiği açıklandı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı liderin 11.808 saniye arkasında bitirerek 15. oldu ve hanesine 5 puan yazdırdı. Katalonya'da Giannantonio birinci sırayı aldı. Joan Mir, liderin 1.250 saniye gerisinde ikinci, Fermin Aldeguer ise 1.466 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.