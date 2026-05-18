Ziraat Bankkart Avrupa 3.’sü!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 3.'lük maçında Polonya ekibi PGE Project Varşova'yı kıran kırana geçen mücadelede 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. İtalya'nın Torino kentindeki İnalpi Arena'da oynanan müsabakada setler 25-20, 23-25, 25-13, 23-25 ve 11-15 sona erdi.2024'ten sonra bir kez daha son 4'e kalan Başkent temsilcisi, turnuvayı üçüncü tamamladı. Ziraat Bankkart, 1980'de 3'üncü olan Eczacıbaşı ve 2014'te ikinnciliği elde eden Halkbank'tan sonraTemsilcimizin Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdelaziz, 36 sayıyla bu önemli galibiyette başrol oynadı.

