Carlos Alcaraz, sakatlığından dolayı Wimbledon’dan çekildi!

Giriş Tarihi: 19.05.2026 19:26

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığından dolayı Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Alcaraz, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda," İyileşme sürecim iyi gidiyor ve kendimi çok daha iyi hissediyorum, ancak maalesef henüz oynamaya hazır değilim ve bu nedenle Queen's ve Wimbledon'daki çim kort sezonundan çekilmek zorundayım. Bunlar benim için gerçekten çok özel iki turnuva ve onları çok özleyeceğim. En kısa sürede geri dönmek için çok çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da oynayamamıştı.

Bu sene 139'uncusu yapılacak Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
