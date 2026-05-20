Etnospor Kültür Festivali kapılarını açıyor

Dünya Etnospor Birliği
'nce düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, yarın başlıyor. Etkinlik, 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Geleneksel sporların, sahne gösterilerinin ve dünya kültürlerinden izlerin bir araya geleceği organizasyona 1 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor. 'Dünya Burada' mottosuyla düzenlenecek festival, 24 farklı ülkeden sporcular, sanatçılar, zanaatkârlar ve gastronomi temsilcilerini İstanbul
'da buluşturacak. Gülbank geleneği ve protokol katılımıyla düzenlenecek resmi programla başlayacak festivale, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan
da katılacak.