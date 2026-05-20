Taha Akgül: "Etnospor Kültür Festivali'ni çok önemsiyoruz"

8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında ilk kez düzenlenecek Uluslararası Güreş Kupası öncesi İstanbul'da bir otelde lansman gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün ev sahipliğinde yapılan programa Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye'den antrenör ve sporcular katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Etnospor Kültür Festivali'nin çok değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Türkiye Güreş Federasyonu olarak ilk kez bu organizasyonda inşallah yer alacağız. Biz bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Tabii kültürümüzün yansıtılması adına, Türk kültürünün hem tüm dünyaya yayılması hem halkın içerisinde, gençlerin kültürümüzü hissetmesi bakımından 8 yıldır yapılan bu festivalde federasyon olarak ilk kez bu etkinlikle beraber inşallah ayak basmış olacağız. Dünya Etnospor Birliği Başkanımı Necmettin Bilal Erdoğan'a ilk gidip projemizi anlattığımızda sağ olsunlar, kendileri çok beğendiler ve bizlerin bu festivali görmemize vesile ve sebep oldular. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen takımlarımız bizler için çok değerli. İşte Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan hocalarımız, buradalar; genel sekreterlerimiz buradalar. İnşallah biz bu organizasyonda bundan sonra her zaman yer alacağız. Tarihte ilk kez açık havada, Türkiye'de bir açık havada uluslararası organizasyon yapılacak. Daha önce yöresel festivaller yapıldı ama uluslararası organizasyon ilk kez yapılacak. Takım maçı şeklinde olacak, üçerli gruplar, zaten birazdan kura çekimi de olacak. Yarın biraz tabii hava şartları, biraz yağış olma ihtimali var ama biz her şeye hazırlıklıyız. Her ihtimale karşı da özellikle şimdi sizlerden rica edeceğiz; ufak bir yağmur çiseleme durumu olabilir. Minderlerimiz ona göre şu anda koruma altına alındı ama devre aralarında, o 30 saniyelik kısımda biz inşallah minderleri de kurulayacağız. Oldu da diyelim ufak yağmur devam etti, burada sizden orada, o şekilde yine mücadele etmenizi özellikle istiyoruz. Yani güzel de bir, ben görüntü olacağını düşünüyorum. Özel şort ve tişört yaptırdık. Mayonun haricinde, işte o Türk devletlerini temsil eden özel motiflerin kullanıldığı o şort ve tişörtte, mayonun dışında bir giysinin giyilmesi de buraya bence ayrı bir değer katacak" diye konuştu.



"ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'Nİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Etnospor'a vatandaşların ciddi derecede ilgi gösterdiğini aktaran Akgül, "Güreş Türklerin ata sporu. Orta Asya'dan, Osmanlı'dan, Atalarımız Anadolu'ya geldiklerinde işte güreş sporu Türklerin bir sanatıydı, bir savaş sanatıydı. Tabii teknolojinin olmadığı geçmişte, kılıçlar yere düştüğünde direkt güreş başlıyordu savaş alanında. O yüzden ecdadımızın, atalarımızın yaptığı bu güreşi uluslararası arenada tanıtmak, büyütmek, reklamını yapmak da biz federasyonun görevi. Bu Etnospor'a çok ciddi bir halk sirkülasyonu var. Yarın göreceksiniz, çok ciddi bir rağbet var. Festival alanında ciddi bir halk topluluğu olacak. Gelen kişiler de hem bizim olimpik güreşi tanıtacaklar. Çünkü çocuklarını güreşe göndermek isteyen aileler var, yarın onlar oraya geldiğinde onlara hediyelerini vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"TÜRK DEVLETLERİ GÜREŞ BİRLİĞİ'Nİ KURMAK İSTİYORUZ"

Türk devletlerindeki güreşçilerin birlik olmalarıyla ilgili proje sunan Taha Akgül, sözlerine şöyle sürdürdü: "Güreş sevdirilmek isteniyor, aileler çocuklarını güreşe göndersin istiyoruz. O yüzden bu festivali çok önemsiyoruz. Türk devletlerimiz buradalar. İnşallah biz Türk Devletleri Güreş Birliği'ni kurmak istiyoruz. Amacımız bu birliği kurarak, Allah'ın izniyle, güreşi; özellikle Türk devletlerinin güreşini hep beraber büyütmek istiyoruz. Yani gidip dışarıda kamp yapacağımıza, tüm ülkelerimizi Türkiye'ye davet edip burada ağırlayalım, kamp yapalım, birbirimizle antrenman verelim. Hepimizde çok kaliteli sporcular var, kendimizi geliştirelim. Yani bu kendi sporumuz, bizim sporumuz, özümüzün sporu. O yüzden gidip dışarıdaki ülkelere antrenman vereceğimize kendimiz antrenman verelim. Bunu da inşallah bu protokol ile tüm devletlerimizle konuşup, sözlü olarak lafta kaldı, inşallah bunu da ilerleyen günlerde yazılı bir şekilde, bakanlarımızın da aynı şekilde onayıyla, federasyonlarımızın da onayıyla kağıda döküp bu birliği de inşallah başlatmak istiyoruz."

Taha Akgül'ün konuşmasının ardından Uluslararası Güreş Kupası'nda mücadele edecek takımların temsilcileriyle birlikte kura çekimi gerçekleştirildi.

Programın sonunda hediye takdimleri yapılırken, lansman toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



