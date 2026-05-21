Etnospor festivali başlıyor

Gelenekten
geleceğe sporun evrensel ve birleştirici ruhunu ortaya koyan Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul
'da başlıyor. Dünya Etnospor Birliği
tarafından düzenlenen dev şölen, bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Mayıs'a kadar sürecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcıları kucaklayacak. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar
geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler, festival alanında yer alacak. Bu şölen klasik bir etkinlik olmanın ötesine geçerek ziyaretçilerini aktif katılıma davet ediyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında sunulan içerikler;
geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturuyor. Katılımcılar, okçuluk ve binicilik gibi sporları deneyimleyebilecek, atölye alanlarında ise üretimin parçası olarak kültürel mirasla doğrudan temas kurabilecek.