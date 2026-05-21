Etnospor festivali başlıyor! Dev şölen bu yıl 8. kez düzenleniyor...

Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:11 Son Güncelleme: 21.05.2026 10:44

24 Mayıs’a kadar sürecek Etnospor Kültür Festivali, bugün başlıyor. Dev şölen, bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. Festival kapsamında oluşturulan özel alanlar, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne de dikkat çekecek.

Gelenekten geleceğe sporun evrensel ve birleştirici ruhunu ortaya koyan Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul'da başlıyor. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen dev şölen, bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Mayıs'a kadar sürecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcıları kucaklayacak. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler, festival alanında yer alacak.

Bu şölen klasik bir etkinlik olmanın ötesine geçerek ziyaretçilerini aktif katılıma davet ediyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında sunulan içerikler; geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturuyor.

Katılımcılar, okçuluk ve binicilik gibi sporları deneyimleyebilecek, atölye alanlarında ise üretimin parçası olarak kültürel mirasla doğrudan temas kurabilecek.

#DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ #KIRGIZİSTAN #AZERBAYCAN #KAZAKİSTAN

