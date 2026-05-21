Haber hattı

Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! Amex Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby, sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü. 26 yaşındaki futbolcumuz, yaptığı açıklamada, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük." dedi. Bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan milli futbolcu, 1 de gol attı.



Hız yaptı 20 bin TL ceza yedi

BEŞİKTAŞ'IN genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun, Elazığ'da yasal hız sınırını büyük ölçüde aşarak saatte 163 kilometre süratle radara girdiği tespit edildi. Ehliyetine 30 gün boyunca el konulan 19 yaşındaki oyuncuya ayrıca 20 bin TL idari para cezası verildiği öğrenildi. Hekimoğlu'nun ifadesinde şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını söylediği aktarıldı. Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Erhan, siyah-beyazlıların gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.



Napoli Eljif Elmas'ın tapusunu alıyor

NAPOLİ, Leipzig'den kiraladığı eski oyuncusu Eljif Elmas ile ilgili kararını verdi. Tuttomercato'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 26 yaşındaki orta sahanın 17 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanacak. Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Sunderland'in Makedon futbolcu ile ilgilendiği belirtildi. Napoli ile bu sezon 43 maçta süre bulan Eljif Elmas, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Leipzig ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.



Neymar'dan 6 milyon dolarlık milli kazanç!



GABRIEL Sara'yı liste dışı bırakan Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ı Dünya Kupası'nın nihai kadrosuna aldı. İtalyan hocanın, Santos'ta daha çok sakatlıklarıyla ve özel hayatıyla gündeme gelen 34 yaşındaki oyuncuyu davet etmesi şaşırtırken Neymar'a bazı şartlar koyduğu belirtildi. Buna göre; tecrübeli forvet kaptanlık istemeyecek, yedek kalmayı sorun etmeyecek ve son olarak da sosyal medyadaki faaliyetlerini sınırlayacak. Neymar, milli takıma çağrılmasını sosyal medya paylaşımlarıyla kutlarken bu yayınlarından 6 milyon dolar elde etti.