Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Kültürleri ve geleneği bir araya getiren festivalin açılışı büyük ligi gördü. Festival farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da buluşturarak kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürecek. Ziyaretçiler ok atma ve at binme gibi geleneksel spor ve oyunları ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.





EN BÜYÜK MİSAFİRİMİZ ÇOCUKLAR

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz. Dünya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi ağırlıyoruz. Festivalin en büyük misafirleri çocuklarımız olacak. Çocukların oyunla kurduğu bağın aslında kültürle kurduğu ilk bağ olduğuna inanıyoruz."



BAKANLARDAN TAM DESTEK

Dünya Etnospor Festivali'ne kabine Bakanları da tam destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak emeği geçenlere teşekkür ederken, "Tüm kültürler burada, dünya burada, hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi. Açılışta hazır bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise kültürün geçmiş ile gelecek arasında kurulan en güçlü köprü olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Geleneksel sporlarımızı, günümüzün hareketsiz yaşam alışkanlıklarına karşı güçlü bir farkındalık imkânı olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.