Filenin Sultanları, Polonya’yı devirdi!

Giriş Tarihi: 22.05.2026 21:26

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AeQuilibrim Cup turnuvasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 22-25, 15-9) mağlup etti.

DHA
Milliler, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşma, Cenova'da bulunan Pala Sport Salonu'nda oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki üçüncü ve son maçında ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #İTALYA #SIRBİSTAN

