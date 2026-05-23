Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde sprint yarışını George Russell kazandı
Giriş Tarihi: 23.05.2026 20:58 Son Güncelleme: 23.05.2026 20:59

Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde sprint yarışını George Russell kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Kanada Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mercedes takımının Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

AA
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde sprint yarışını George Russell kazandı
  • ABONE OL

Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yarın yapılacak Kanada Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

Mercedes iki pilotu George Russell ve Kimi Antonelli'nin araçlarının çarpışmasının da yaşandığı sprint mücadelesinden Russell zaferle ayrıldı.

Sprint yarışında 28 dakika 50.951 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Russell, 8 puanı hanesine yazdırdı.

McLaren takımından Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 1.272 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise 1.843 saniye arkasında üçüncü oldu.

Yarışın startı yarın TSİ 23.00'te verilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#GEORGE RUSSELL #MERCEDES

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde sprint yarışını George Russell kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA