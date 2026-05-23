Ömer Faruk Yürür: "Altın madalya rüyalarıma giriyordu, sonunda gerçekleşti"

Almanya'da devam eden Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, Avrupa şampiyonu oldu. Altın madalyaya uzanan Ömer Faruk, duygularını İHA'ya değerlendirerek, "Yaklaşık 7-8 aydır yoğun bir şekilde çalışıyordum. Hepsi bu altın madalya için. Her zaman ülkem adına en iyi zaferleri elde etmek için çabaladım. Bu madalyayı Cumhurbaşkanımıza, federasyon başkanıma, tüm şehitlerimize, ülkeme armağan ediyorum. Bu madalya hem rüyalarıma hem kabuslarıma girmişti. Avrupa Şampiyonası ile ilgili o kadar çok rüya görüyordum ki her gün anneme anlatıyordum. Sonunda gerçekleşti. Çok mutluyum" diye konuştu.

Erkekler kumite 75 kilo finalinde yendiği Fransız rakibiyle ilgili ise Ömer Faruk, "Fransız rakibimi tanıyordum ve iyi bir şekilde analiz ettik. Gerekeni yaptık ve madalya bizim oldu.Yarın çıkacağımız takım finali de bir heyecan bizim için" ifadelerini kullandı.



ERCÜMENT TAŞDEMİR: "KALAN FİNALLERİMİZ İÇİN DE İTİCİ BİR GÜÇ OLACAK"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise, "Uzun yıllar süren bir sebat, emek var. Bugün görevini yerine getirdi. Kalan finallerimiz için de itici bir güç olacak. Buradan daha fazla altın madalya ile döneceğiz" şeklinde konuştu.

Uğur Aktaş'ın sakatlığıyla ilgili bilgi de veren Taşdemir şunları söyledi: "Bacağında yırtık var. Gerçekten pozitif bir sporcu. Ailecek tanınan bir sporcu. Burada elinden geleni yaptı. Biliyorsunuz Uğur, olimpiyat üçüncüsü bir sporcumuz. Olimpiyatlar sonrası bir takım ailevi sorunlarla boğuştu. O sıkıntıları atlatıp, kendi içinden bir canavar çıkardı. Gerçekten bugün yaptığı iş, Avrupa ikinciliği çok önemli. Tabii ki ondan daha büyük başarılar bekliyoruz."