Toprakta tutulamayan Sinner, Paris'te "kariyer grand slam" için korta çıkacak

Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvası arasında bulunan Roland Garros, bu yıl 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde 125. kez organize edilecek.

İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın başkent Paris'te başlayacak.

Toprak sezonunda Madrid, Monte Carlo, Roma'da şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 6 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen 24 yaşındaki Sinner'in önünde yeni bir hedef var.

Takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını da kazanarak Sırp Novak Djokovic'ten sonra "kariyer Golden Masters" yapan ilk sporcu olan Sinner, şu ana kadar şampiyonluk yaşamadığı tek grand slam olan Roland Garros'ta da kupayı havaya kaldırması halinde "kariyer grand slam" yapacak.

Roland Garros'ta geçen yıl final oynayan Sinner, Avustralya Açık'ta 2, Wimbledon ve ABD Açık'ta birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ALCARAZ YOK, KURADA YOLU TEMİZ

Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner ikilisi, son 14 grand slam'in 11'inin kazanarak teniste yeni bir dönem başlatırken, son iki yılın şampiyonu İspanyol Alcaraz ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu yıl Paris'te olmayacak.

Sinner, ilk turda dünya 165 numarası Fransız Clement Tabur ile karşılaşacak. Şampiyonluğunu tehdit edebilecek Novak Djokovic, Casper Ruud ve Alexander Zverev ise kura tablosunun diğer yarısında yer alıyor.

Fransa Açık'ta 3, kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonu olan 39 yaşındaki Sırp Novak Djokovic (3), ilerleyen yaşına rağmen turnuvanın favorileri arasında yer alıyor.

2024 finalisti Alman Alexander Zverev (2), ABD'li Taylor Fritz (7) ve Norveçli Casper Ruud (15) gibi isimler de ön plana çıkıyor.

SWIATEK, 5. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Iga Swiatek, Fransa Açık'ta 5. şampiyonluğu için mücadele verecek.

Toprak korttaki başarısı sayesinde "Toprağın kraliçesi" lakabını alan Swiatek, daha önce 2020, 2022, 2023 ve 2024'te Fransa Açık şampiyonluğu yaşadı.

Geçen yıl finalde ABD'li Coco Gauff'a kaybeden dünya 1 numarası Belarus Aryna Sabalenka da henüz kazanamadığı Roland Garros'ta şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

Sabalenka'nın Avustralya Açık ve ABD'de Açık'ta 2'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

TOPLAM ÖDÜL YÜZDE 9,5 ARTTI

2026 Fransa Açık'ta dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla göre yüzde 9,5 artarak 61,7 milyon avroya (yaklaşık 3,3 milyar lira) yükseldi.

Geçen yıl 2,55 milyon avro verilen tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları, 2026'da 2,8 milyon avro (yaklaşık 150 milyon lira) alacak.

MİLLİ TENİSÇİ ZEYNEP SÖNMEZ ANA TABLODA

Kadınlar dünya sıralamasının 59. basamağındaki milli raket Zeynep Sönmez, üst üste üçüncü kez Fransa Açık'ta yer alacak.

Milli tenisçi, ilk turda dünya 62 numarası Avustralyalı Daria Kasatkina ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura çıkmıştı.

TURNUVANIN TARİHÇESİ

İlk defa 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla düzenlenen turnuvaya, yalnızca ulusal çaptaki erkek tenisçilerin katılımı kabul edildi. 1897'de kadınların da yarışmaya başladığı Fransa Şampiyonası'na 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift kadınlar karşılaşmaları eklendi.

Uluslararası katılımcıların 1925'ten itibaren mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk grand slam oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928'deki inşasına kadar şampiyona, "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.

Fransa Tenis Federasyonu, 1927 yılında ABD topraklarında Davis Kupası'nı kazanan "Silahşörler" lakaplı Fransız tenisçiler Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet ve Rene Lacoste'un bir yıl sonra Paris'te düzenlenecek rövanş maçı için yeni bir saha inşa etme kararı aldı.

Yeni kort için "Stade Français"nin hissedarlarına ait "Porte d'Auteuil" arazisi uygun görüldü. Kortun yapılabilmesi için tek şart, "Stade Français"nin eski üyelerinden pilot Roland Garros'un isminin verilmesiydi. Roland Garros, 23 Eylül 1913'te Akdeniz'i uçakla geçen ilk insan olarak havacılık tarihine adını yazdırmıştı.

İnşa edildiği 1928'den beri turnuvanın merkez kortu olarak hizmet veren Philippe Chatrier'nin kapasitesi, 2019'da başlatılan yenileme sonrası 15 bin 225'e çıktı. 2020'de tamamlanan çalışma sonucu korta, açılır-kapanır çatı sistemi de eklendi.

TOPRAK KORTUN FARKI

Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Toprak kort, sert ve çim zemine göre topun hızının azalmasına ve yerden daha fazla yükselmesine yol açıyor. Kort, bu özelliğiyle uzun rallilerin yaşanmasına olanak sağlıyor ve çok güçlü servis kullanamayan tenisçilerin zafiyetini kapatıyor.

Bu nedenle kariyerinde birçok grand slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Venus Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Angelique Kerber gibi tenisçiler bu turnuvayı kazanamadı.

FRANSA AÇIK'IN "EN"LERİ

En fazla şampiyonluk yaşayan isimlerin, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise ABD'li Chris Evert olduğu Fransa Açık'ta, uluslararası katılıma izin verilen 1925 yılından itibaren elde edilen bazı rekorlar şöyle:

TEKLERDE EN FAZLA KAZANANLAR

Erkekler:

Rafael Nadal (İspanya) - 14 kez (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)

Björn Borg (İsveç) - 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

Kadınlar:

Chris Evert (ABD) - 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

Steffi Graf (Almanya) - 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

ÜST ÜSTE EN FAZLA KAZANANLAR

Erkekler:

Rafael Nadal (İspanya) (2010-14) - 5 kez

Björn Borg (İsveç) (1978-81), Rafael Nadal (İspanya) (2005-08 ve 2017-20) - 4 kez

Kadınlar:

*Helen Wills (ABD) (1928-30), *Hilde Sperling (Danimarka) (1935-37), Monica Seles (ABD) (1990-92), Justine Henin (Belçika) (2005-07) - 3 kez

ÜST ÜSTE EN FAZLA MAÇ KAZANAN

Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 39 galibiyet (2010-2015)

Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 29 galibiyet (1974-1981)

SON 10 YILIN KAZANANLARI

Erkekler:

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2017 - Rafael Nadal (İspanya)

2018 - Rafael Nadal (İspanya)

2019 - Rafael Nadal (İspanya)

2020 - Rafael Nadal (İspanya)

2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2022 - Rafael Nadal (İspanya)

2023 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2024 - Carlos Alcaraz (İspanya)

2025 - Carlos Alcaraz (İspanya)

Kadınlar:

2016 - Garbine Muguruza (İspanya)

2017 - Jelena Ostapenko (Letonya)

2018 - Simona Halep (Romanya)

2019 - Ashleigh Barty (Avustralya)

2020 - Iga Swiatek (Polonya)

2021 - Barbora Krejcikova (Çekya)

2022 - Iga Swiatek (Polonya)

2023 - Iga Swiatek (Polonya)

2024 - Iga Swiatek (Polonya)

2025 - Coco Gauff (ABD)

EN GENÇ KAZANAN

Erkekler: Michael Chang (ABD) - 17 yaş 3 ay (1989)

Kadınlar: Monica Seles (ABD) - 16 yaş 6 ay (1990)

EN YAŞLI KAZANAN

Erkekler: Novak Djokovic (Sırbistan) - 36 yaş 20 gün (2023), Rafael Nadal (İspanya) - 36 yaş 2 gün (2022)

Kadınlar: *Zsuzsa Kormoczy (Macaristan) - 33 yaş 9 ay (1958)

SERİBAŞI OLMADAN KAZANAN

Erkekler: *Marcel Bernard (Fransa) (1946), Mats Wilander (İsveç) (1982), Gustavo Kuerten (Brezilya) (1997), Gaston Gaudio (Arjantin) (2004)

Kadınlar: *Margaret Scriven (Büyük Britanya) (1933), Jelena Ostapenko (Letonya) (2017), Iga Swiatek (Polonya) (2020), Barbora Krejcikova (Çekya) (2021)

NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör