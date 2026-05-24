Binlerce çocuk Etnosporun tadını çıkardı

Kültür Festivali 7'den 70'e binlerce vatandaşı ağırlıyor. Güreş müsabakaları, atlı sporlar, çocuklar için düzenlenen oyun alanları ve geleneksel gösteriler, kültürel buluşmalar ve daha birçok etkinliğin yapıldığı festival bugün dünyaca ünlü sanatçı Dimash konseriyle sona erecek. Vatandaşlar, çocuklarıyla beraber hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini anlattı. Fatih Yedikule Ortaokulu Öğretmeni Bedirhan Mürşit, "5 ve 6. sınıflardan oluşan yaklaşık 60 öğrenciyle geldik. Beraber çok verimli vakit geçiriyoruz. Hem kendi kültürümüzü hem de farklı kültürlere ait oyunları, etkinlikleri, giysileri görüyoruz. Bu açıdan çok verimli ve güzel bir etkinlik oldu bizim için," diye konuştu. Meryem Nur Binici ise, "Buraya çocuğumla geldim. Henüz 6 yaşında ama birlikte at bindik. Genel olarak çok eğlendik. Şu anda ok atmak için sıra bekliyoruz," dedi.

GENÇ NESİL İÇİN HARİKA BİR ETKİNLİK

Metin Çakır (45) ise şu ifadeleri kullandı: "Sultangazi'den etnospor için geldim. Türkiye'nin her tarafından gençler, çocuklar geliyor. Muazzam bir manzara var. Özellikle genç nesil için harika bir etkinlik olmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bu ve benzeri etkinlikler devam eder. Çocuklar için çok faydalı ve öğretici bir etkinlik."