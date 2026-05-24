Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kanada Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 01:48

Formula 1'de Kanada Grand Prix'sini kazanan isim Kimi Antonelli oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılan yarış, 70 tur üzerinden düzenlendi.

Antonelli, 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, liderden 10.768 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 11.276 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de sezon, 7 Haziran Pazar günü koşulacak Monaco Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90

3. George Russell (Büyük Britanya): 88

4. Charles Leclerc (Monako): 87

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

- Takımlar

1. Mercedes: 244

2. Ferrari: 177

3. McLaren: 106

4. Red Bull: 82

5. Alpine: 47

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FORMULA 1 #LEWİS HAMİLTON #MAX VERSTAPPEN #GEORGE RUSSELL #CHARLES LECLERC #LANDO NORRİS

