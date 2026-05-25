Elif Berra&Mete Avrupa şampiyonu

Giriş Tarihi: 25.05.2026

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda göğsümüz kabardı. Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisinden oluşan klasik yay karışık takımı turnuvanın son gününde şampiyonluğa ulaştı. Finalde Fransız rakiplerini 6-0 deviren milliler, set vermeden namağlup bir şekilde kürsünün en üst basamağına çıktı. Öte yandan Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler Bireysel kategorisinde üçüncülük maçında Fransız rakibi Addis Baptiste'yi 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
