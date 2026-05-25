Etnospor en doğru adres

Bu sene 8'incisi gerçekleşen Etnospor Kültür Festivali dün bitti. Aileler ve çocukların yoğun talep gösterdiği organizasyonu son gününde Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sevgi evleri ve çocuk evleri sitelerinde kalan çocuklarla ziyaret etti. Çocuklarla birlikte halat çekme yarışması yapan Göktaş, festivale ailelerin yoğun ilgi göstermesinin Türk toplumunun geçmişine, geleneklerine ve aile bağlarına verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi. Birlikte zaman geçirmenin önemine dikkat çeken Göktaş, "Ekranlar bizleri yalnızlaştırıyor, bizleri bireyselleştiriyor. Etnospor tam da bunun karşıtında. Birlikte zaman geçirmenin, kültürel faaliyetler gerçekleştirmenin, medeniyetlerimize, kültürümüze, kökümüze bağlı kalarak geleceğe emin adımlarla ilerlemenin en doğru adresi" dedi. Türk dünyasına ait oyunlar, sporlar ve dayanışma kültürünü yansıttığı ifade ederek, "Aile obaları var. Bu da çok kıymetli, çok değerli. Burada küçüklerin, büyüklerin ve kuşaklar arası bağların da çok değerli olduğu, birlikte zaman geçirebilecek çok güzel yerler ve mekanlar var" diye konuştu.

A'DAN Z'YE ŞÖLEN

Festivale katılan vatandaşlar, farklı kültürlerin geleneksel oyunlarına yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde farklı kültürlerden oyunlar da vatandaşlarla buluştu. Çocuk oyun alanındaki etkinliklerde "Rus satrancı" olarak bilinen tavreli ile Doğu Avrupa'da ve Slav halklar arasında çok popüler olan, oyuncuların ellerindeki sopaları fırlatarak belirli bir düzende dizilmiş silindirik ahşap blokları hedef aldığı gorodki öğretildi. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların arka bacak bilek kemikleriyle (aşık) oynanan ve geçmişi 1000 yıl öncesine dayanan köklü bir Türk ata sporu aşık da Kazakistan'dan gelen ekip tarafından oynatıldı. Farklı kültürlerin geleneksel oyunlarına, çocukların yanı sıra yetişkinler de büyük ilgi gösterdi.