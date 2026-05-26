19’unda tarih yazıyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Montreal şehrinde düzenlenen 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'ndeki yarış, 70 tur üzerinden yapıldı. 19 yaşındaki Antonelli, 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik süreyle bu sezon üst üste dördüncü zaferini elde etti. Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 10.768 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 11.276 saniye arkasında üçüncü oldu. F1'de sezon, 7 Haziran Pazar günü yapılacak Monaco Grand Prix'siyle devam edecek.

KLASMANIN İLK 5 SIRASI

Antonelli (İtalya): 156, HamiltonHamilton (Büyük Britanya): 90, George RussellGeorge Russell (Büyük Britanya): 88, LeclercLeclerc (Monako): 87, Lando NorrisLando Norris (Büyük Britanya): 58.58