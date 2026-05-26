Voleybol, Türkiye’nin en başarılı branşı seçildi

Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:54 Son Güncelleme: 26.05.2026 16:55

Spor Bilimleri Topluluğu (SBT) tarafından yapılan araştırmada, voleybol Türkiye'nin en başarılı branşı oldu.

AA
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre SBT, milli takım ve kulüpler düzeyindeki uluslararası başarılar başta olmak üzere birçok kriteri dikkate alarak çalışma gerçekleştirdi.

Değerlendirme sonucunda Türk voleybolunun son yıllarda ulaştığı seviyeyle Türkiye Voleybol Federasyonunun sürdürülebilir başarı modeli, organizasyon yapısı ve uluslararası alandaki yükselişine dikkat çekildi.

TVF Voleybol Lisesi modelinin de Türkiye genelinde yapılan yetenek taramaları ve genç sporculara sunulan sistematik gelişim imkanlarıyla branşın ilerlemesine katkı sağladığı belirtildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

