Eczacıbaşı Dynavit, Camilla Weitzel'i transfer etti!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 18:49

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Camilla Weitzel'i renklerine bağladı.

İHA
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, 25 yaşındaki Alman orta oyuncu Camilla Weitzel ile sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Camilla, disiplini ve profesyonelliğiyle öne çıkan, Almanya Milli Takım kaptanlığı görevini üstlenen değerli bir oyuncu. Sahada ve saha dışında sahip olduğu deneyimi takımımıza yansıtacağına inanıyor; yeni sezonda bize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kritik anlarda ortaya koyduğu liderlik ve sorumluluk alma becerisiyle fark oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

2000 doğumlu ve 195 cm boyundaki Alman orta oyuncu Camilla Weitzel; kariyerinde VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera Chieri '76, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene Scandicci formalarını giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
